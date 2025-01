Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,82 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 36,82 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 37,08 EUR zu. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,70 EUR. Mit einem Wert von 36,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 500.799 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 37,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 0,71 Prozent zulegen. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,847 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 40,86 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,37 Mrd. EUR.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

