Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,56 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 33,56 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,54 EUR ein. Bei 33,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 61.182 Aktien.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,870 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

