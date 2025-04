Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag höher

Fresenius SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,72 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,72 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 40,77 EUR. Bei 40,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 25.700 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,77 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

