Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,10 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 41,10 EUR. Bei 41,28 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.414 Fresenius SE-Aktien.

Bei 41,28 EUR markierte der Titel am 30.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 50,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,77 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.

