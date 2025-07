Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,40 EUR nach oben.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 42,40 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 42,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.942 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 4,72 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 28,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,18 EUR an.

Am 07.05.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,32 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

