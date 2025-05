Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagnachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 45,64 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,64 EUR. Bei 45,84 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 98.009 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,85 Prozent. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 40,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,09 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,67 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

