Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 52,56 EUR nach.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 52,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,48 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,58 EUR. Bisher wurden heute 15.456 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 61,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

