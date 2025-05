Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St fällt am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 52,86 EUR abwärts.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 52,86 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 52,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.248 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,19 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie