Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Dienstagmittag

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 47,78 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 47,78 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 48,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,80 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 243.333 Stück gehandelt.

Bei 48,80 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 2,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 31,96 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,28 EUR.

Am 25.02.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

