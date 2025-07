Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 46,74 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,74 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.773 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 15,58 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 43,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,51 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 49,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.

