Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,01 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 43,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,20 EUR. Bisher wurden heute 115.192 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,60 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,38 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

