Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 42,93 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 42,93 EUR nach. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 43,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 61.270 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 20,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 22,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie stabil: Beteiligung an Value-Based-Care-Geschäft erhöht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren