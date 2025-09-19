DAX23.488 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %! Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

22.09.25 12:12 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 42,93 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,15 EUR -0,17 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 42,93 EUR nach. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 43,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 61.270 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 20,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 22,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,38 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie stabil: Beteiligung an Value-Based-Care-Geschäft erhöht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen