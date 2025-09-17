DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagvormittag im Plus

19.09.25 09:27 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 43,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,05 EUR -0,30 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 43,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.169 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

