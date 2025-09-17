Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagvormittag im Plus

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 43,19 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 43,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.169 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

