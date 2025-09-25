Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 43,88 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 43,88 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,88 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,12 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 261.286 Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,76 EUR je Aktie.

