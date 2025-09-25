Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 43,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 11:42 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,12 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 125.767 Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 24,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,38 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

