Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 43,89 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 43,89 EUR zu. Bei 44,23 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 43,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 179.461 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 23,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 25,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,38 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

