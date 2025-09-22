Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittag

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,8 Prozent auf 43,98 EUR. Bei 44,23 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,63 EUR. Bisher wurden heute 116.502 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,38 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,76 EUR je Aktie belaufen.

