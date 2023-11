Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels steigen

NASDAQ-Handel im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,46 Prozent im Plus bei 14.265,86 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,590 Prozent auf 14.283,82 Punkte an der Kurstafel, nach 14.199,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14.359,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.226,63 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,928 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der NASDAQ Composite bei 12.983,81 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Wert von 13.505,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11.174,41 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 37,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14.446,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10.265,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sify (+ 8,11 Prozent auf 1,60 USD), Microvision (+ 7,05 Prozent auf 2,43 USD), EMCORE (+ 6,75 Prozent auf 0,39 USD), ImmunoGen (+ 6,11 Prozent auf 16,14 USD) und Dixie Group (+ 6,02 Prozent auf 0,67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen QC (-37,90 Prozent auf 0,62 USD), Innodata (-20,67 Prozent auf 6,64 USD), USCorp (-10,34 Prozent auf 0,00 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,28 Prozent auf 13,50 USD) und Autodesk (-6,90 Prozent auf 202,66 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.259.007 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,727 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net