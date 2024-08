Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Index im Blick

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,61 Prozent fester bei 40.008,39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,260 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,806 Prozent auf 39.445,27 Punkte an der Kurstafel, nach 39.765,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39.737,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 40.068,75 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40.000,90 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Stand von 39.558,11 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 14.08.2023, einen Wert von 35.307,63 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 41.376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Zählern registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2,00 Prozent auf 243,76 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 355,66 USD), Travelers (+ 1,52 Prozent auf 214,09 USD), Goldman Sachs (+ 1,37 Prozent auf 498,70 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,11 Prozent auf 210,24 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-2,69 Prozent auf 19,92 USD), Merck (-0,71 Prozent auf 113,58 USD), Caterpillar (-0,36 Prozent auf 337,59 USD), Amgen (-0,22 Prozent auf 322,73 USD) und Boeing (-0,15 Prozent auf 168,50 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 14.881.884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,007 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net