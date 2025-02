Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 gönnt sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,05 Prozent fester bei 5.393,84 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,468 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,167 Prozent auf 5.399,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5.390,91 Punkten am Vortag.

Bei 5.414,14 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.390,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4.977,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.744,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.02.2024, einen Wert von 4.746,35 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,68 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.414,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.845,89 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,33 Prozent auf 57,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,20 Prozent auf 244,60 EUR), BASF (+ 0,98 Prozent auf 47,42 EUR), Bayer (+ 0,89 Prozent auf 20,92 EUR) und Stellantis (+ 0,79 Prozent auf 12,74 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,49 Prozent auf 211,70 EUR), Eni (-0,65 Prozent auf 13,95 EUR), Enel (-0,42 Prozent auf 6,87 EUR), UniCredit (-0,29 Prozent auf 46,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,21 Prozent auf 4,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.444.256 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 342,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2025 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net