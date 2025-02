Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt im Plus

Kursverlauf

So bewegt sich der DAX mittags.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent auf 22.081,72 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,030 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,181 Prozent auf 22.077,82 Punkte an der Kurstafel, nach 22.037,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 22.064,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.128,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20.214,79 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2024, den Wert von 19.033,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, wurde der DAX auf 17.037,35 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 22.128,48 Punkte. 19.833,82 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 19,22 EUR), Siemens Energy (+ 1,61 Prozent auf 58,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,33 Prozent auf 57,94 EUR), Deutsche Bank (+ 1,30 Prozent auf 19,04 EUR) und Sartorius vz (+ 1,24 Prozent auf 252,20 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Merck (-1,59 Prozent auf 133,15 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 211,70 EUR), Siemens Healthineers (-1,42 Prozent auf 57,08 EUR), Daimler Truck (-1,37 Prozent auf 41,06 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 722,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.917.888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 320,044 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net