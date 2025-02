Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Kursentwicklung

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent auf 6.037,88 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,278 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 5.995,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.994,57 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.042,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5.990,87 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der S&P 500 5.942,47 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.712,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, mit 4.958,61 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.128,18 Punkten. Bei 5.773,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Palantir (+ 23,99 Prozent auf 103,83 USD), Super Micro Computer (+ 8,60 Prozent auf 29,16 USD), Marathon Petroleum (+ 6,74 Prozent auf 156,91 USD), Xylem (+ 5,24 Prozent auf 129,24 USD) und Fox (+ 5,18 Prozent auf 54,64 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Estée Lauder Companies (-16,07 Prozent auf 69,47 USD), Merck (-9,07 Prozent auf 90,74 USD), PayPal (-8,99 Prozent auf 78,20 EUR), Clorox (-7,24 Prozent auf 148,21 USD) und Ball (-6,90 Prozent auf 51,84 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47.795.805 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,319 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net