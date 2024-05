Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus

Index im Blick

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel

Letztendlich beendete der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.306,04 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 44,752 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,176 Prozent auf 5.314,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5.304,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 5.280,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.315,91 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der S&P 500 mit 5.099,96 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2024, den Stand von 5.069,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 4.205,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,87 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.341,88 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 43,03 Prozent auf 0,03 USD), NVIDIA (+ 6,98 Prozent auf 1.139,01 USD), Ralph Lauren A (+ 4,50 Prozent auf 181,25 USD), Deckers Outdoor (+ 4,48 Prozent auf 1.079,14 USD) und Freeport-McMoRan (+ 4,08 Prozent auf 53,63 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-8,05 Prozent auf 153,20 USD), Hanesbrands (-6,64 Prozent auf 4,78 USD), MarketAxess (-4,86 Prozent auf 206,35 USD), Pentair (-4,59 Prozent auf 78,95 USD) und Palo Alto Networks (-4,23 Prozent auf 308,01 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 17.214.953 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,940 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 597,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net