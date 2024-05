Asiens Börsen uneins -- RWE baut Acht-Stunden-Batteriespeicher in Australien -- Bürgerschaftsausschüsse beraten über HHLA-Geschäft

In Deutschland stand jedoch mit dem ifo-Geschäftsklimaindex gleich am Vormittag eine wichtige Veröffentlichung an. Entgegen den Erwartungen hat sich der wichtige Konjunkturindikator im Mai nicht weiter verbessert . Experten hatten hingegen mit dem vierten Anstieg in Folge gerechnet.

Der DAX eröffnete kaum bewegt. Im weiteren Verlauf konnte er sich jedoch etwas in die Gewinnzone vorkämpfen, wo er den Handelstag 0,44 Prozent höher bei 18.774,71 Punkten beendete. Er blieb damit weiterhin klar unter seinem aktuellen Rekordhoch, das bei 18.892,92 Punkten liegt. Der TecDAX ging nahezu exakt auf seinem Freitagsniveau in den neuen Handelstag und konnte sich auch im weiteren Tagesverlauf nicht von seinem Vortagesniveau lösen. Zum Sitzungsende notierte er marginale 0,05 Prozent höher bei 3.439,03 Einheiten.

Aufgrund von Feiertagen in den USA und Großbritannien - und damit verbundenen niedrigeren Umsätzen - zeigte sich der Montagshandel an den europäischen Börsen auch im weiteren Verlauf ruhig. Nach Einschätzung des Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar von RoboMarkets könnte die Ruhe sogar bis zu den für Mittwoch avisierten Inflationsdaten aus Deutschland anhalten.

An den Börsen in Europa ging es am Montag leicht aufwärts.

An den US-Börsen wird zum Wochenstart wegen des "Memorial Day" nicht gehandelt.

Der Dow Jones Index bewegte sich am Freitag zum Ertönen der Startglocke leicht im Plus und pendelte dann weitgehend um die Nulllinie. Bei 39.069,59 Punkten (plus 0,01 Prozent) ging der Traditionsindex in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete fester und legte dann weiter zu. 1,10 Prozent im Plus - bei 16.920,79 Einheiten - schloss der US-Tech-Index.

Nach den deutlichen Verlusten des Vortages notierten die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen. Allgemein war am Freitag ein ruhiger Handelstag zu sehen.

Am Vortag wurde das Marktgeschehen stark von Zinssorgen beeinträchtigt. Nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed Hoffnungen auf eine frühere als erwartete Zinswende einen kräftigen Dämpfer verpasst hatte, führten am Donnerstag starke US-Einkaufsmanagerindizes dazu, dass baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank vorerst wohl nicht zu erwarten sind.

Dies verdeutlichte am Donnerstag auch der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic. Der Währungshüter betonte, dass sich der Markt auf länger anhaltend höhere Zinsen einstellen müsse. Der Weg zum Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation sei noch weit. "Wir müssen etwas geduldiger sein und uns sicherer sein, dass die Inflation auf dem Weg zu zwei Prozent ist, bevor wir uns bewegen", sagte Bostic in einer von "Dow Jones Newswires" zitierten Rede an der Stanford Graduate School of Business. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich im Verlauf der Woche dahingehend geäußert, dass es wohl keine baldigen Zinssenkungen geben wird - ein weiterer Dämpfer für die auf Zinssenkungen hoffenden Börsianer.

