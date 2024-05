Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

Börse London in Rot: FTSE 100 in der Verlustzone

Heute im Fokus

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel: Erste Zinssenkung im Juni wahrscheinlich. Gold stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten. Volkswagen führt Gespräche über Produktionspartnerschaft in Indien. Infineon will Umsätze im Server-Geschäft ausweiten. Deutsche Wirtschaft zieht zu Jahresbeginn nur leicht an. Netz lacht über Fehler in KI-Überblicken von Google-Suche.