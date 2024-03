Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

SLI im Blick

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,93 Prozent auf 1.922,66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,629 Prozent auf 1.916,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1.904,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.916,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.936,63 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,576 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1.850,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bewegte sich der SLI bei 1.777,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wurde der SLI mit 1.710,09 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,02 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1.936,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.742,94 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 5,92 Prozent auf 1,06 CHF), VAT (+ 3,86 Prozent auf 474,10 CHF), Partners Group (+ 3,82 Prozent auf 1.304,00 CHF), Straumann (+ 3,57 Prozent auf 148,05 CHF) und Julius Bär (+ 2,93 Prozent auf 51,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Roche (-2,34 Prozent auf 225,55 CHF), Schindler (-1,06 Prozent auf 233,00 CHF), Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 487,30 CHF), Sandoz (-0,04 Prozent auf 27,74 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10.810,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.665.211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,712 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net