Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SMI aktuell

Am Dienstagmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:07 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent höher bei 11.099,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,260 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,439 Prozent auf 11.041,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11.090,61 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11.121,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 11.039,69 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SMI einen Wert von 10.839,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, lag der SMI-Kurs bei 11.306,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2022, stand der SMI noch bei 10.617,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. Bei 11.616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.395,33 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 2,29 Prozent auf 434,00 CHF), Partners Group (+ 2,04 Prozent auf 1.050,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 430,20 CHF), Swiss Life (+ 0,88 Prozent auf 574,80 CHF) und Holcim (+ 0,69 Prozent auf 58,74 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-1,08 Prozent auf 118,55 CHF), Alcon (-0,80 Prozent auf 72,22 CHF), Geberit (-0,62 Prozent auf 449,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,58 Prozent auf 32,84 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 218,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.293.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,562 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

