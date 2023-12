Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,60 Prozent fester bei 16.878,46 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 16.816,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16.777,40 Punkten am Vortag.

Bei 16.813,57 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 16.907,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 15.982,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14.545,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, den Stand von 10.985,45 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 55,38 Prozent zu. Bei 16.907,51 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.696,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 5,21 Prozent auf 50,50 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 2,73 Prozent auf 61,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,73 Prozent auf 143,41 USD), Moderna (+ 2,57 Prozent auf 97,33 USD) und Dollar Tree (+ 2,53 Prozent auf 140,01 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Airbnb (-1,48 Prozent auf 138,72 USD), O Reilly Automotive (-1,05 Prozent auf 942,06 USD), Synopsys (-0,80 Prozent auf 520,25 USD), MercadoLibre (-0,78 Prozent auf 1.576,64 USD) und eBay (-0,78 Prozent auf 43,48 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.352.487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net