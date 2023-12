Freundlicher Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels freundlich

Kursverlauf

Der S&P 500 stieg am Montag.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent fester bei 4.740,56 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 39,628 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 4.731,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4.719,19 Punkten am Vortag.

Bei 4.725,58 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 4.749,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.514,02 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2023, bei 4.453,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, wies der S&P 500 3.852,36 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 23,96 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.749,52 Punkten. 3.794,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Under Armour (+ 5,35 Prozent auf 9,06 USD), Under Armour (+ 4,88 Prozent auf 8,59 USD), Etsy (+ 4,69 Prozent auf 84,46 USD), Costco Wholesale (+ 3,40 Prozent auf 681,24 USD) und Kroger (+ 3,22 Prozent auf 45,53 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-60,00 Prozent auf 0,02 USD), First Republic Bank (-11,67 Prozent auf 0,05 USD), VF (-7,79 Prozent auf 18,36 USD), Paramount Global (-4,67 Prozent auf 15,51 USD) und Archer Daniels Midland (-4,50 Prozent auf 72,34 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15.382.485 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,813 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Altria-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,15 Prozent gelockt.

