Freundlicher Handel: SDAX zum Start freundlich

SDAX-Performance im Fokus

Das macht der SDAX aktuell.

Werte in diesem Artikel

Um 09:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent nach oben auf 13.808,09 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 81,558 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,407 Prozent fester bei 13.767,16 Punkten in den Handel, nach 13.711,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13.767,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13.810,62 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 1,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13.511,24 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.10.2024, bei 14.098,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13.821,19 Punkten auf.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,55 Prozent auf 12,25 EUR), Salzgitter (+ 3,28 Prozent auf 16,36 EUR), SMA Solar (+ 2,80 Prozent auf 13,94 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,74 Prozent auf 0,94 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,70 Prozent auf 5,09 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PATRIZIA SE (-1,01 Prozent auf 7,82 EUR), 1&1 (-0,95 Prozent auf 12,48 EUR), RENK (-0,83 Prozent auf 18,18 EUR), MLP SE (-0,65 Prozent auf 6,09 EUR) und adesso SE (-0,57 Prozent auf 87,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 52.012 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,960 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net