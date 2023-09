Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

STOXX 50-Performance

Am Dienstag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent auf 3.988,88 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,100 Prozent auf 3.980,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.984,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 3.992,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.968,64 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3.885,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, lag der STOXX 50 bei 4.001,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, betrug der STOXX 50-Kurs 3.453,14 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4.089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.658,90 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ING Group (+ 1,24 Prozent auf 12,92 EUR), BAT (+ 1,03 Prozent auf 27,26 GBP), BP (+ 1,02 Prozent auf 5,25 GBP), Glencore (+ 0,93 Prozent auf 4,64 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 430,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3.681.789 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 400,482 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

