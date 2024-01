Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SLI

SIX-Handel im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagmorgen.

Am Freitag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,52 Prozent auf 1.775,85 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,617 Prozent fester bei 1.777,60 Punkten, nach 1.766,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1.774,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1.777,69 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,119 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, einen Stand von 1.783,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1.638,96 Punkte. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 1.742,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,700 Prozent aufwärts. Bei 1.789,06 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 5,83 Prozent auf 86,00 CHF), Sandoz (+ 1,39 Prozent auf 29,28 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 117,85 CHF), ams (+ 1,25 Prozent auf 1,95 CHF) und Logitech (+ 1,13 Prozent auf 82,52 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,94 Prozent auf 35,91 CHF), Kühne + Nagel International (-1,06 Prozent auf 290,40 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 25,28 CHF), Lonza (-0,25 Prozent auf 363,10 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10.860,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.562.933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 269,031 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,67 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

