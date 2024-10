Führungskraft baut LANXESS-Position im Depot aus

Wertpapiergeschäft

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der LANXESS-Aktie aus.

Zu Insidertrades kam es am 04.10.2024 bei LANXESS. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.10.2024 ein. Aufsichtsrat Müller, Dr. Hans-Joachim stockte am 04.10.2024 sein Investment in LANXESS-Aktien auf. Müller, Dr. Hans-Joachim erstand 88 Aktien zu je 29,11 EUR. An diesem Tag wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,70 Prozent auf 29,06 EUR nach oben.

Die LANXESS-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,20 Prozent im Minus bei 28,28 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im Tagesverlauf 227 Stück gehandelt. Aktuell verbucht LANXESS einen Börsenwert von 2,51 Mrd. Euro. 86.346.304 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 04.10.2024 statt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 331 Papiere zu jeweils 29,08 EUR.

Redaktion finanzen.net