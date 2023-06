Führungskraft greift bei Evonik-Aktien zu

Aktien in diesem Artikel Evonik 18,35 EUR

Zu Insidertrades kam es am 01.06.2023 bei Evonik. Der Handel wurde am 05.06.2023 gemeldet. Schuh, Maike, Vorstand, kaufte am 01.06.2023 Evonik-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.836 Aktien zum Preis von jeweils 17,63 EUR den Besitzer. Zum Handelsende ging es für die Evonik-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,90 Prozent auf 17,69 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Evonik-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 18,51 EUR. Die Anzahl der gehandelten Evonik-Aktien belief sich an jenem Tag auf 1.861 Stück. Insgesamt ist Evonik aktuell 8,56 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 466.000.000 beziffert.

Bei Evonik kam es davor am 01.06.2023 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 17,71 EUR baute Vorstand, Kullmann, Christian, das eigene Depot um 5.629 Aktien aus.

