GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 23,39 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die GameStop-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 23,39 USD. Bei 23,47 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 484.333 GameStop-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 19,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,40 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 881,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte GameStop am 09.09.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte GameStop möglicherweise am 15.09.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,750 USD je GameStop-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
