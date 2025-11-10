GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 21,63 USD.
Das Papier von GameStop legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 21,63 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,80 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.588 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 972,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 798,30 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
