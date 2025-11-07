DAX23.579 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.696 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

07.11.25 16:08 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 21,17 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
18,18 EUR -0,52 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 21,17 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,96 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,02 USD. Bisher wurden heute 216.760 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 32,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 53,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
