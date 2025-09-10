DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.120 +1,4%Nas22.054 +0,8%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Donnerstagabend zu

11.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,81 EUR -0,04 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Um 20:07 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 24,74 USD zu. Die GameStop-Aktie legte bis auf 24,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 741.728 GameStop-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,44 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 19,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 21,91 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte GameStop möglicherweise am 15.09.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,870 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

