Aktie im Fokus

GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Donnerstagnachmittag zu

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von GameStop zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
23,65 EUR 0,36 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,85 USD nach oben. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 28,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 28,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 166.464 GameStop-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,32 USD fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798,30 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

