Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Notierung im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

01.10.25 20:24 Uhr

01.10.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 27,72 USD.

Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 27,72 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 27,79 USD. Bei 27,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 775.142 Stück.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 28,91 Prozent zulegen. Bei 20,32 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD in den Büchern standen.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

