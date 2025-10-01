GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 27,72 USD.
Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 27,72 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 27,79 USD. Bei 27,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 775.142 Stück.
Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 28,91 Prozent zulegen. Bei 20,32 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD in den Büchern standen.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 USD je GameStop-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
