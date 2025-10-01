GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 27,43 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 27,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 27,52 USD. Bei 27,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 124.417 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 30,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 20,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.

