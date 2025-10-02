GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,93 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,93 USD. Bei 28,09 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 550.573 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 21,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 27,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

