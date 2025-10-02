DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Plus

02.10.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
23,36 EUR 0,07 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,93 USD. Bei 28,09 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 550.573 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 21,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 27,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen