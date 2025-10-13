GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 23,53 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 23,53 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 23,79 USD. Bei 23,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.144 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 51,87 Prozent zulegen. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 13,51 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

