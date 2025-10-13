DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend stabil

13.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend stabil

Die Aktie von GameStop zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 23,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 23,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 23,79 USD. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 23,12 USD. Bei 23,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 514.731 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 12,74 Prozent sinken.

Am 09.09.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

