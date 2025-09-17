DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.164 +0,3%Nas22.483 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Aktienentwicklung

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend in Grün

18.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
21,86 EUR -0,32 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 26,24 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,41 USD aus. Bei 26,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365.972 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 36,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,43 USD erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 25,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798,30 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,870 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

