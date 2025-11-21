GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Freitagabend an Boden
Die Aktie von GameStop zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 20,32 USD.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 20,32 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 20,63 USD. Bei 19,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 347.719 GameStop-Aktien.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,87 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 7,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.
Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
