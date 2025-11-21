DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.471 +1,8%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Fokus auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Freitagabend an Boden

21.11.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Freitagabend an Boden

Die Aktie von GameStop zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 20,32 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 20,32 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 20,63 USD. Bei 19,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 347.719 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,87 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 7,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

