GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 20,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 20,09 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,95 USD. Bisher wurden heute 101.561 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,89 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 6,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 972,20 Mio. USD gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
