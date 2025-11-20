GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend leichter

GameStop im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 20,06 USD abwärts.

Das Papier von GameStop befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 20,06 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 19,96 USD. Bei 20,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 383.961 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 38,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 18,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 6,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 972,20 Mio. USD gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

