GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,48 USD.

Die GameStop-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,48 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 22,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 51.116 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 58,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 19,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,94 Prozent auf 732,40 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 881,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,750 USD je GameStop-Aktie belaufen.

