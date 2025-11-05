DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,11 -0,4%Gold3.980 +1,2%
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag gefragt

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 306,51 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 306,51 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 306,58 USD. Bei 303,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.194 Stück gehandelt.

Bei 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 3,31 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,18 Mrd. USD gegenüber 9,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

